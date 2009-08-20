У Саках презентують «Дієздатний альянс»

15:47, 20 серпня 2009
Крым
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Захід пройде у санаторії ім. Бурденка

Презентація нової Громадської організації з захисту прав інвалідів «Дієздатний альянс» пройде у санаторії ім. Бурденка 24 серпня.

На захід запросили мера Сак та представників різних політичних партій та громадських об’єднань. 

Окрім презентації, планується нагородження переможців тенісного турніру, який розпочнеться вдень у понеділок, та святковий концерт популярної пісні до Дня незалежності України.

Адреса: Крим, Саки, вул. Курортна, 10.

Телефон для довідок: 80665741644.

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