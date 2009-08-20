Марафонці здійснять заплив на 90 км на честь України
Стартують з набережної в Євпаторії
90-кілометровий заплив на честь Дня Незалежності України здійснять севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК і його колеги з Черкас Олександр ТОЛБАТОВ і Анатолій В’ЯЛЕЦЬ.
Про це УНІАН повідомив голова громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.
За його інформацією, плавці стартують 21 серпня о 12.00 з набережної в Євпаторії.
Фінішувати марафонці планують біля набережної Кришталевого пляжу в Севастопольській бухті увечері 22 серпня або вранці 23 серпня, залежно від сили і напряму вітру, а також інших погодних умов.
Як додав СИНЯВСЬКИЙ, черкаські спортсмени пливтимуть у спеціальних жилетах з пластикових пляшок конструкції ТОЛБАТОВА.
СОФЯНИК подолає всю дистанцію класичними стилями плавання, а останній кілометр - його улюбленим стилем - батерфляй.
У червні севастопольський плавець СОФЯНИК здійснив 38-кілометровий заплив на честь дня міста, у серпні - 60-кілометровий заплив на честь приїзду до Севастополя Патріарха КИРИЛА.
Крім того, в липні він здійснив 6-кілометровий заплив через Босфор - з Європи в Азію.