Марафонці здійснять заплив на 90 км на честь України

90-кілометровий заплив на честь Дня Незалежності України здійснять севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК і його колеги з Черкас Олександр ТОЛБАТОВ і Анатолій В’ЯЛЕЦЬ.

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

За його інформацією, плавці стартують 21 серпня о 12.00 з набережної в Євпаторії.

Фінішувати марафонці планують біля набережної Кришталевого пляжу в Севастопольській бухті увечері 22 серпня або вранці 23 серпня, залежно від сили і напряму вітру, а також інших погодних умов.

Як додав СИНЯВСЬКИЙ, черкаські спортсмени пливтимуть у спеціальних жилетах з пластикових пляшок конструкції ТОЛБАТОВА.

СОФЯНИК подолає всю дистанцію класичними стилями плавання, а останній кілометр - його улюбленим стилем - батерфляй.

У червні севастопольський плавець СОФЯНИК здійснив 38-кілометровий заплив на честь дня міста, у серпні - 60-кілометровий заплив на честь приїзду до Севастополя Патріарха КИРИЛА.

Крім того, в липні він здійснив 6-кілометровий заплив через Босфор - з Європи в Азію.