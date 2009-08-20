До Криму пустять додаткові потяги

Три додаткових поїзди в кримському напрямку призначила «Укрзалізниця» з нагоди святкування Дня незалежності України.

Згідно з повідомленням прес-службі відомства, станом на 20 серпня призначено такі додаткові поїзди:

№290/289-554/553 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 серпня, з Києва – 21, 25 серпня;

№578/577-289/290 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 22 серпня, з Києва – 24 серпня;

№544/543 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 23, 25 серпня, з Києва – 23, 25, 27 серпня.

Традиційно в періоди підвищеного пасажиропотоку залізниці України призначають додаткові поїзди на найбільш популярні напрямки.