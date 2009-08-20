Обмануті інвестори житла пікетували консульство Росії у Сімферополі

Біля будинку Генконсульства Росії у Сімферополі сьогодні був організований пікет групи севастопольців - представників 192 інвесторів комерційного житла по вулиці Астана Кесаєва в Севастополі, що зводиться Будівельним управлінням Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляє on-line газета «Новый Севастополь» з посиланням на одного з організаторів акції Олександра ДОБРОВОЛЬСКОГО, акція спрямована на привертання уваги російських дипломатичних структур до ситуації з «російським недобудом» у Севастополі.

Під час акції було зачитано лист-прохання інвесторів, звернене до Президента, прем`єр-міністра і генерального прокурора Росії.

У листі, зокрема, сказано: «Ситуація з «недобудом» у Севастополі є «ложкою дьогтю» в міждержавних відносинах братських країн, а також завдає шкоди іміджу Чорноморського флоту і Росії в цілому. Ми завжди симпатизували Росії і з особливою любов`ю ставилися до ЧФ. Тому й довірили російським військовим будівельникам свої заощадження. Спочатку ми терпіли. Але зараз нам ніде жити. Ми змушені обслуговувати високі відсотки за кредитними банківськими ставками. Ми не бачимо ніякої перспективи у вирішенні наших проблем...».

Цей лист пікетувальники сподівалися передати в Кремль за допомогою консульства.

Проте ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ повідомив газеті, що співробітники російського консульства відмовились передавати «лист у Кремль», натомість порадили надіслати по «Укрпошті» прохання генконсулу з проханням розглянути суть листа.

Історія конфлікту бере свій початок у 2007 році, коли Будівельне управління ЧФ попередньо в 2005 і 2006 роках взявши оплату у валюті у 192 інвесторів, в зазначений у договорі термін так і не здало в експлуатацію готове житло. Йдеться про чотири багатоповерхові будинки на вулиці Астана Кесаєва в Севастополі, два з яких готові на 95%, але вимагають «фінальних» вкладень. Починаючи з березня 2009 року, обмануті російськими військовими вкладники регулярно пікетують штаб ЧФ РФ.