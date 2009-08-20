У «Балаклаві» відкрили виставку про Чорноморський флот

«Підводні Сили Чорноморського флоту. 1944–1994 рр.» - нову постійно діючу експозицію відкрили сьогодні у Військово-морському музейному комплексі «Балаклава» - філіалі Центрального музею Збройних Сил України.

На виставці, приуроченій до Дня Незалежності України, представлено безліч фотографій, архівних документів, моделей човнів, нагород та інших морських раритетів. Крім того, розміщено частину корпусу підводного човна, відтворено фрагмент відсіку ПЧ. Ряд документів і матеріалів належить безпосереднім учасникам подій.

На церемонії відкриття виставки, в якій взяли участь представники керівництва Міністерства оборони України, місцевих органів влади, командування Військово-Морських Сил країни, ветерани-підводники, наголошувалося, що документи і експонати експозиції розповідають про роки найнапруженішої бойової служби моряків-підводників ЧФ, зокрема й у період так званої «холодної війни».

Виставка відображає історію діяльності не тільки створеної в 1967 році в Балаклаві колишньої 14-ї дивізії підводних човнів Чорноморського флоту колишнього СРСР, але в цілому історію підводних сил ЧФ, а також трохи відкриває таємницю випробувань в радянські роки в Севастопольському регіоні крилатих ракет морського базування, зберігання і обслуговування в Балаклавській штольні ядерної зброї, і багато інших сторінок, які раніше були під грифом «таємно».

«Це ж наша історія, ми не маємо права її забувати, і я вважаю, що це подвиг музейних працівників, створити таку експозицію в умовах тяжкої економічної кризи». Він висловив надію, що «ветерани, які дізнаються про цю експозицію, відгукнуться, і допоможуть ще більш історично об`єктивно відобразити ті події», - сказав начальник Центрального музею Збройних Сил України полковник Віктор КАРПОВ.

На думку полковника, дуже цікавий експонат виставки - «елементи підводного човна «Кефаль», яку, на жаль, «порізали». Як додав офіцер, «так трапилося, що Севастополь, місто військово-морської слави, зокрема й підводної слави, і не має жодного підводного човна музейного типу, хоча в інших морських містах вони є».