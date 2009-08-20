100 найвпливовіших українців за версією журналу «Кореспондент»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очолила рейтинг 100 найвпливовіших людей України за версією журналу “Кореспондент”.

Відповідний рейтинг був сьогодні представлений під час прес-конференції в агентстві УНІАН.

До п’ятірки лідерів також увійшли власник "Систем Кепітал Менеджмент", народний депутат від Партії регіонів Ринат АХМЕТОВ, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, основний акціонер міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne Віктор ПІНЧУК та Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

До десятки найвпливовіших людей увійшли одразу два спікери – екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК (№6) та чинний голова ВР Володимир ЛИТВИН (№7), співвласник фінансово-промислової групи "Приват" Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ (№8), перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ (№9) та глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО (№10).

Як зазначила заступник головного редактора журналу “Кореспондент” Ганна МОРОЗ, при підготовці рейтингу журналісти редакції враховували думки 22 експертів у різних областях України.

“Топ-100” цього року – це спроба допомогти читачам журналу оцінити вплив окремих особистостей в умовах безпрецедентного падіння рівня довіри до влади та фактичного початку президентських виборів”, - сказала вона.

Крім того, за словами МОРОЗ, роблячи свій вибір, редакція враховувала популярність політиків та ступень впливу на життя країни, масштаби компаній, якими керують бізнесмени, масовість шанувальників для діячів культури і спортсменів.

У свою чергу, редактор відділу “Країна” журналу “Кореспондент” Андрій СМІРНОВ зауважив, що 50 позицій у рейтингу займають представники трьох гілок влади – 22 особи від виконавчої влади, 25 – законодавчої та троє - муніципальної.

Крім того, 7 позицій зайняли люди мистецтва, по 4 – з релігії та спорту, двоє - з медицини.

СМІРНОВ додав, що 25 позицій зайняті членами основних фракцій парламенту. Зокрема 4 - від фракції НУ-НС, 9 - від БЮТ, 10 - від Партії регіонів, по одному - від КПУ та Блоку Литвина.

Серед членів діючого уряду крім ТИМОШЕНКО та ТУРЧИНОВА, до рейтингу потрапив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО (№11), віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ (№31), міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК (№40), віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК (№43), міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО (№75).

При цьому двоє заступників голови ВР – перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ та віце-спікер Микола ТОМЕНКО зайняли відповідно 53-тю і 56-ту позиції, а мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ опинився на 16-й сходинці.

Оглядач журналу “Кореспондент” Олександр ПАСХОВЕР зауважив, що 36 учасників рейтингу - великі бізнесмени, 21 з яких знаходиться поза публічною політикою.

Водночас, за його словами, лише 9 позицій зайняли жінки. Зокрема, крім ТИМОШЕНКО та УЛЬЯНЧЕНКО, впливовими названі секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА (№22), дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО (№47), народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН (№51), перша помічниця прем’єр-міністра Ольга ТРЕГУБОВА (№68), кінорежисер Кіра МУРАТОВА (№69), глава Держкопідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ (№83) та засновник і голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина ДАНИЛЕВСЬКА (№94).

ПАСХОВЕР наголосив, що 100-ту сходинку в рейтингу зайняв екс-депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ як “збірний образ того, що сьогодні відбувається в Україні”.