Прогноз погоди в Криму на вихідні

У вихідні в Криму опади не очікуються. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура у суботу та неділю вночі 10-15° тепла, вдень 22-27° тепла, повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозами gismeteo, в Сімферополі в суботу вночі температура повітря буде +13°, вдень +24°, вночі в неділю +14°, вдень +27°.

У Ялті в суботу вночі +18°, вдень +24°, вночі в неділю +19°, вдень +26°.

У Євпаторії у суботу вночі +18°, вдень +24°, вночі в неділю +19°, вдень +25°.

У Севастополі в суботу вночі +20, вдень +23°, вночі в неділю +21°, вдень +24°.