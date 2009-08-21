Прогноз погоди в Криму на вихідні
08:36, 21 серпня 2009Крым
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Вітер північний
У вихідні в Криму опади не очікуються. Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура у суботу та неділю вночі 10-15° тепла, вдень 22-27° тепла, повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозами gismeteo, в Сімферополі в суботу вночі температура повітря буде +13°, вдень +24°, вночі в неділю +14°, вдень +27°.
У Ялті в суботу вночі +18°, вдень +24°, вночі в неділю +19°, вдень +26°.
У Євпаторії у суботу вночі +18°, вдень +24°, вночі в неділю +19°, вдень +25°.
У Севастополі в суботу вночі +20, вдень +23°, вночі в неділю +21°, вдень +24°.
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