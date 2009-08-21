Потяг «Сімферополь – Київ» на смерть збив жінку
10:03, 21 серпня 2009Крым
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Нещасний випадок на станції «Урожайна»
Жителька Криму загинула під колесами потягу «Сімферополь – Київ» у центральній частині півострова.
Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму, інформація про подію надійшла до рятувальників 20 серпня о 21.45.
«Поїзд збив на смерть жительку Красногвардійського району, 1981 року народження. Причина загибелі встановлюється», – повідомили рятувальники.
Нещасний випадок стався на станції «Урожайна».
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