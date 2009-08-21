Потяг «Сімферополь – Київ» на смерть збив жінку

Нещасний випадок на станції «Урожайна»

Жителька Криму загинула під колесами потягу «Сімферополь – Київ» у центральній частині півострова. Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму, інформація про подію надійшла до рятувальників 20 серпня о 21.45. «Поїзд збив на смерть жительку Красногвардійського району, 1981 року народження. Причина загибелі встановлюється», – повідомили рятувальники. Нещасний випадок стався на станції «Урожайна».

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