Потяг зіткнувся з локомотивом: є постраждалі

Сьогодні близько опівночі у Дніпропетровську на території станції «Нижньодніпровськ-Вузол» сталося зіткнення пасажирського потяг №504 «Дніпропетровськ-Сімферополь» та маневрового локомотива.

Як повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області, внаслідок зіткнення постраждало шестеро осіб – 4 провідники вагонів пасажирського потяга та два пасажири, в яких виявлено забиття.

Найсерйозніші травми отримала 56-річна провідниця одного з вагонів (струс мозку, забиття голови та шийного відділу хребта). Жінку доставлено до лікарні Придніпровської залізниці, решта постраждалих від госпіталізації відмовилася.

Локомотив пасажирського потяга було замінено, о 02.42 хв. він відновив рух за маршрутом.