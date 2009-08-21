У Криму «розстріляли» Гітлера та Бандеру (фото)

Активісти Російського молодіжного центру Криму, партії «Руський блок», Комуністичної партії сьогодні в Сімферополі намагалися зірвати організовану Всеукраїнським об`єднанням «Свобода» презентацію книжки про дивізію «Галичина», розцінивши її як пропаганду фашизму.

Учасники акції протесту відтіснили прихильників «Свободи» від будинку на вулиці Пушкіна в центрі Сімферополя, де планувалося провести презентацію 80-сторінкової брошури «Дивізія «Галичина» в питаннях і відповідях». Противників розділяв міліцейський кордон.

Активісти молодіжної організації Російської громади Криму та їх союзники з пейнтбольних рушниць обстріляли кульками з фарбою великий плакат, де були зображені Гітлер, Шухевич, Бандера і Стецько, а відтак спалили декілька червоно-чорних прапорів ОУН-УПА.

Представникам «Свободи» довелося проводити презентацію у своєму офісі. Вони заявили, що в книзі немає пропаганди фашизму. Наклад брошури - тисяча примірників. На Крим виділено близько 30 книжок, частину з них роздали сьогодні журналістам, решту планується передати в бібліотеки автономії.

Фото Олексія Сувірова /УНІАН/