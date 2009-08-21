1 вересня каток в Ялті буде безкоштовним для дітей

1 вересня вхід в льодовий комплекс «Ялта ICE» буде безкоштовним для кримських дітей.

«Організатори шоу за підтримки мерії Ялти вирішили оголосити 1 вересня днем відкритих дверей для всіх школярів Криму», - відзначили в прес-службі виконкому.

Протягом дня чемпіони Олімпійських ігор, світу і Європи, учасники телевізійних шоу «Зоряний лід» і «Льодовиковий період» залучатимуть дітей до фігурного катання.

Крім того, школярі зможуть прокотитися на ковзанах разом із мером Ялти Сергієм БРАЙКОМ.

«Акція стане частиною програми з розвитку спорту в Ялті», - говорять в прес-службі мерії.