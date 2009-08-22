У РФ й України набагато більше спільних інтересів, ніж розбіжностей

У Росії й України набагато більше спільних інтересів, ніж розбіжностей, вважає командуючий Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Олександр КЛЄЦКОВ.

"Практика свідчить, що у наших держав і народів набагато більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Це знаходить переконливе підтвердження на священній севастопольській землі. Моряки-чорноморці беруть активну участь у будівництві міста, розвитку його інфраструктури і культурної сфери. Міська влада вирішує багато проблем, від яких залежить повсякденна діяльність флоту, соціальна обстановка і моральний клімат у сім`ях військових моряків", - зазначив він на урочистих зборах у Севастополі на честь Дня незалежності України.

За твердженням КЛЄЦКОВА, командування флоту прагнуло і прагнутиме того, щоб "у місті-герої Севастополі, інших місцях базування флоту дружні відносини стали основою для спільної конструктивної діяльності з органами державної влади, Військово-Морськими Силами Збройних Сил України, ветеранськими громадськими організаціями".

На думку російського віце-адмірала, українській державі за роки докорінних перетворень в політичній, економічній і суспільній сферах життя "багато чого вдалося добитися, багато завдань ще належить вирішити".

Як вважає командувач, "під час перетворень в Україні збережено стабільність, забезпечено громадянський мир і спокій. Країна рухається шляхом демократичних реформ. Це, на думку багатьох міжнародних експертів, головний підсумок минулих років".

Як зазначив КЛЄЦКОВ, "розвиток державності і суспільства забезпечив курс на добросусідські і шанобливі відносини з іншими державами. Зокрема й з найближчими сусідами".

На думку віце-адмірала, Україна і Росія за своєю природою - дружні держави і стратегічні партнери. "Нас зв`язують багатовікові узи дружби, що передають із покоління в покоління традиції слов`янської спільності та духовності. У нас одні предки і одна віра. Ми пліч-о-пліч зустрічали ворога, спільно ділили біди й радощі, завжди приходили на допомогу один одному. Наша єдність витримала перевірку на міцність часом і випробуваннями", - зазначив він. І сьогодні, як вважає командувач, стратегічне партнерство відповідає "корінним інтересам наших братських народів, є міцним фундаментом і має значний потенціал для розвитку добросусідських російсько-українських відносин".

За словами КЛЄЦКОВА, моряки-чорноморці напередодні Дня незалежності України бажають українцям доброго здоров`я, щастя і благополуччя у сім`ях, стабільності й мирного неба над головою.