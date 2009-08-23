У Криму провели заплив на 90 км

90-кілометровий заплив трьох плавців-марафонців на честь Дня незалежності України, що розпочався вдень 21 серпня біля набережної в Євпаторії, наприкінці дня 22 серпня успішно завершився в Севастополі.

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК і його колеги з Черкас Олександр ТОЛБАТОВ і Анатолій ВЯЛЕЦЬ фінішували біля набережної пляжу "Кришталевий" у Севастопольській бухті о 19.40, таким чином, пробувши у воді 30,5 годин.

Причому, за собою на дистанції марафонці буксирували на тросі надувний човен, на якому знаходилися їх особисті речі, їжа і питна вода.

"Ми серйозно втомилися, це дуже велике навантаження", - заявив журналістам після фінішу СОФЯНИК.

За його словами, "особливо важкими були останні 8-10 кілометрів, коли попутний північно-західний вітер змінився на зустрічний південно-західний". "Насилу увійшли до бухти, вітер відносив нас на равелін, довелося пливти прямо по фарватеру, добре, що судів у цей момент не було. Але в цьому і полягає суть екстремального плавання", - сказав СОФЯНИК.

Він також повідомив, що його мрія - проплисти по Дніпру через Київ. "Зараз тривають розробка і узгодження маршруту", - сказав СОФЯНИК.

Заплив проходив за підтримки громадської організації "Об`єднання підтримки розвитку молоді і спорту в Севастополі".

У червні 2009 року севастопольський плавець СОФЯНИК виконав 38-кілометровий заплив на честь Дня міста, в серпні - 60-кілометровий заплив на честь приїзду до Севастополя Патріарха КИРИЛА. В липні він здійснив 6-кілометровий заплив через Босфор з Європи до Азії.