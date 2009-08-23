Луценко відкрив «сезон полювання» на «авторитетів» Криму

Відповіддю на активізацію криміналітету в Криму назвав міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО призначення Геннадія МОСКАЛЯ начальником міліції автономії.

«Призначення МОСКАЛЯ – найбільш адекватна відповідь на публічний виклик криміналітету кримського півострова... Це краща відповідь на певну активізацію кримінального елементу», – сказав міністр сьогодні в Сімферополі під час представлення нового керівника міліції автономії.

ЛУЦЕНКО заявив, що кримські кримінальні «авторитети» сьогодні намагаються «вийти з підпілля», куди їх загнали міліція автономії й центральний апарат МВС.

«Квиток на війну (з криміналітетом) ніхто не відміняв, він усе ще лежить у сейфі начальника кримського Главу і буде зданий до музею після усунення з політики тих, хто тягне Крим у кримінальне минуле», – сказав міністр.

Міністр заявив, що «сезон полювання» на ключових кримінальних авторитетів Криму відкрився.

«Чекаю від вас конкретних досягнень, аби ми, зрештою, очистили півострів», – заявив ЛУЦЕНКО, звертаючись до нового начальника міліції автономії.

МОСКАЛЬ, який є народним депутатом від «Нашої України – Народної Самооборони», заявив, що питання про складання ним депутатських повноважень вирішуватиметься, коли почне працювати парламент країни.

Разом з тим лідер «Народної Самооборони» порадив йому не поспішати зі складанням депутатського мандата. «Я б просив Геннадія Геннадійовича не поспішати з вирішенням цього питання», – сказав ЛУЦЕНКО. «Можливо, корисно було б, аби бодай одна людина свій депутатський статус використовувала для відновлення закону, а не лише для закриття особистих меркантильних інтересів», – додав керівник МВС.

За словами міністра, у нього немає особливих претензій до попереднього начальника кримського Главку МВС Миколи ІЛЛІЧОВА. ЛУЦЕНКО подякував йому за роботу і побажав успіхів на посаді першого проректора Одеського університету внутрішних справ – керівника кримського юридичного інституту.

19 серпня Кабінет міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни. МОСКАЛЬ вже працював на цих посадах в 1997-2000 роках.