Кримські татари вшанували пам`ять жертв сталінізму і нацизму

Усунути наслідки тоталітарного режиму закликали Україну кримські татари й прихильники національно-патріотичних сил сьогодні на мітингу-пікеті в Сімферополі з нагоди дня пам`яті жертв сталінізму й нацизму.

У липні Парламентська Асамблея Організації з питань безпеки та співпраці в Європі прийняла резолюцію, в якій поклала рівну історичну відповідальність на нацизм і сталінізм як тоталітарні режими, винні в масових репресіях і депортаціях. Цим же документом 23 серпня – день підписання пакту Молотова-Ріббентропа – оголошено міжнародним днем пам`яті жертв сталінізму й нацизму.

«Вихваляння минулих злочинів – пряма дорога до повторення цих злочинів. У резолюції держави – члени ОБСЄ прямо закликаються до того, аби на своїх територіях забезпечити умови, які не дозволили б повторитися минулим злочинам. Ці слова дуже актуальні для України, де досі не усунено наслідків тоталітарного режиму, а ті боязкі спроби їх усунення, які приймаються вибірково, не дають упевненості в завтрашньому дні», – заявив перший заступник голови меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ.

Близько 200 мітингувальників зібралися на головній площі Сімферополя під транспарантами з гаслами: «Ні відродженню тоталітарних режимів», «КПРС = SS», «Сталінізм – фашизм». Люди тримали в руках прапори України, кримськотатарського народу, Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, на деяких були жалобні стрічки.

Учасники акції зажадали від Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів «беззастережного дотримання українською державою міжнародних правових актів у сфері дотримання прав людини і прав народів». «Усунення наслідків злочинної діяльності комуністичного режиму СРСР у незалежній Україні не може здійснюватися вибірково», – сказано в резолюції мітингу.

Крім того, пікетувальники закликали ОБСЄ, Раду Європи і Європейський Союз максимально сприяти відновленню прав кримських татар.