Автопробіг на честь Дня прапора України провели в Севастополі

Автопробіг, присвячений Дню державного прапора, провели сьогодні в Севастополі активісти громадської організація Молодіжний союз "Наша Україна".

7 автомобілів стартували біля пам`ятника гетьману Сагайдачному і з державною символікою, символікою громадської організації та "материнської" партії пройшли вулицями міста, фінішуючи на площі Захарова (Північна сторона Севастопольської бухти).

Як повідомив перший заступник лідера Молодіжний союз "Наша Україна" Андрій ФЕЩУК, в районі площі Захарова планується провести "акцію дружби з Росією".

"Відомо, що на День ВМФ РФ в останню неділю липня деякі організації міста на стінці Інженерного мису Північної сторони намалювали державний прапор Росії розміром 5 на 7,5 метрів, - сказав він. - Ми хочемо намалювати такого ж розміру український державний прапор, і написати між цими прапорами слово "дружба". Тому що ми, на відміну від них, не збираємося йти на якісь конфронтації, вважаємо, що немає приводу для якоїсь міжнаціональної ворожнечі, тим більше - міждержавної".

В акції, за даними організаторів, беруть участь представники молоді з усієї України, в цілому до 100 осіб. ФЕЩУК зауважив, що організатори акції не прагнуть до масовості, тому що ключова акція відбудеться на Інженерному мисі, де планується прибрати сміття. "Там є ще досить протяжна ділянка пляжу, яка дуже засмічена, і ми хочемо зробити своєрідний подарунок екології міста Севастополя - прибрати сміття", - сказав він.

ФЕЩУК додав, що 24 серпня, в день незалежності України, активісти молодіжної організації роздаватимуть українську символіку на площі Нахімова під час концерту - стрічки, прапорці, надувні кульки, люмінесцентні браслети жовто - синього кольору.