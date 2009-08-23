Муфтій мусульман Криму отримав орден від Ющенка
20:19, 23 серпня 2009Крым
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За внесок у розвиток духовності
Муфтія мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВА нагорождено орденом «За заслуги» III ступеня за особистий внесок у розвиток духовності в Україні, багаторічну плідну діяльність та з нагоди 18-ї річниці незалежності держави.
Про це йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Загалом глава країни нагородив майже три десятка релігійних діячів.
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