Муфтій мусульман Криму отримав орден від Ющенка

Муфтія мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВА нагорождено орденом «За заслуги» III ступеня за особистий внесок у розвиток духовності в Україні, багаторічну плідну діяльність та з нагоди 18-ї річниці незалежності держави.

Про це йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Загалом глава країни нагородив майже три десятка релігійних діячів.