Муфтій мусульман Криму отримав орден від Ющенка

20:19, 23 серпня 2009
Крым
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За внесок у розвиток духовності

Муфтія мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВА нагорождено орденом «За заслуги» III ступеня за особистий внесок у розвиток духовності в Україні, багаторічну плідну діяльність та з нагоди 18-ї річниці незалежності держави.

Про це йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Загалом глава країни нагородив майже три десятка релігійних діячів.

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