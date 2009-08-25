Тимошенко подарує Ялті ТигрЮлю (фото)

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО передасть Ялтинському зоопарку, де нещодавно загинуло декілька звірів, бенгальську тигрицю-альбіноса ТигрЮлю, яку їй подарували у Скадовську організатори та учасники ХI Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські ігри".

Про це повідомило Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

"2010 рік – це Рік Білого тигра, тому цей подарунок – це талісман на наступний рік, і я вже мрію взяти його кудись на політичні переговори, особливо, коли він трішечки підросте. Переконана, що Рік Білого тигра буде успішним для України та для кожного з нас", – сказала ТИМОШЕНКО, отримавши подарунок.

Ялтинський зоопарк "Казка" створено в 1995 році Олегом ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк в СНД. Нині у звіринці налічується більш як 700 тварин і птахів. Багато з них - рідкісних видів.

Фото з урядового сайту