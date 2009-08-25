Локомотив потяга «Євпаторія – Москва» зійшов з колії

10:37, 25 серпня 2009
Крым
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Затримка руху склала 2 години 35 хвилин

Локомотив пасажирського потяга «Євпаторія – Москва» зійшов з колії на Дніпропетровщині, жертв і постраждалих немає.

Як повідомили у прес-службі МНС, подія сталася напередодні біля станції Синельникове під час руху на швидкості 10 км/год при переході стрілки.

Контактна мережа та залізничне полотно не пошкоджені.

Затримка руху потягу склала 2 години 35 хвилин.

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