Росіянин приплив до Криму на плоту з порожніх пляшок
Прикордонники затримали порушника
Росіянина, який приплив до Криму на загорнутих у тканину порожніх пластикових пляшках, затримали через порушення кордону.
Плавця помітили рибалки і повідомили про нього співробітників відділу прикордонної служби «Керч», інформує відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.
Лікарь оглянув чоловіка, після чого його доставили до підрозділу Держприкордонслужби.
45-річний росіянин мав свідоцтво на в’їзд у РФ, видане російським Посольством у Румунії.
На батьківщині чоловік неодноразово був засуджений, він мав намір знову потрапити до Румунії.
Росіянин змайстрував пліт, на якому в районі Таманського півострова відчалив від берега.
Під час подорожі течією пліт знесло до мису Зміїний.
Українські прикордонники поінформували про затриманого російських колег.