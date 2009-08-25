Росіянин приплив до Криму на плоту з порожніх пляшок

Росіянина, який приплив до Криму на загорнутих у тканину порожніх пластикових пляшках, затримали через порушення кордону.

Плавця помітили рибалки і повідомили про нього співробітників відділу прикордонної служби «Керч», інформує відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Лікарь оглянув чоловіка, після чого його доставили до підрозділу Держприкордонслужби.

45-річний росіянин мав свідоцтво на в’їзд у РФ, видане російським Посольством у Румунії.

На батьківщині чоловік неодноразово був засуджений, він мав намір знову потрапити до Румунії.

Росіянин змайстрував пліт, на якому в районі Таманського півострова відчалив від берега.

Під час подорожі течією пліт знесло до мису Зміїний.

Українські прикордонники поінформували про затриманого російських колег.