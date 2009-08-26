Москаль: їм голову відрубаєш, а відрощують три – як у Змія Горинича

Найближчим часом слід чекати гучних кримінальних справ відносно високопоставлених кримських чиновників, про це в інтерв`ю виданню "Коммерсантъ-Україна" заявив новий керівник Головного управління МВС в Автономній республіці Крим Геннадій Москаль.

"Силовикам тут вистачить роботи надовго", - вважає головний міліціонер Криму.

"Знаєте, Крим унікальний у цьому плані регіон. У Радянському Союзі був так званий "синдром завскладом" – завідувач складом завжди одержував найменшу зарплату, рублів 70, ніколи не ходив у відпустку, але всі рвалися на цю посаду. І плинність кадрів на цій посаді була колосальна: одного посадять – відразу ж приходить інший, і його теж через деякий час садили. Так і в Криму: бандит обов`язково лізе в політику, як раніше – в завідувачі складом. Якщо в деяких регіонах партійні вожді намагаються не допустити таких людей до влади, якось стежать за чистотою своїх лав, то тут усе навпаки: чим людина гірша, чим більше на нім клейм, тим вища у нього посада і місце в партійному списку. Це ненормально, і Крим потрібно від цього лікувати. Терапія тут уже не допоможе, потрібне лікування виключно хірургічним методом", - упевнений Москаль..

Ствердно відповідаючи на запитання про відкриття гучних кримінальних справ, начальник кримської міліції сказав: "Тут є люди, нахабству яких навіть я дивуюся, хоча за свою міліційну кар`єру встиг багато чого побачити. Начебто вже все нормально було в кінці 90-х, а зараз знову повилазили звідкись. Їм голову відрубаєш, а відрощують три – як у Змія Горинича". Але конкретні прізвища Москаль назвати відмовився: "Стежте за міліційними зведеннями".