Російську общину Криму вимагають заборонити за неповагу до України

Українська народна партія закликає Міністерство юстиції заборонити діяльність в Україні організацій «Родина», «Російська община Криму» та «Російський Крим». УНП вважає, що вони розпалюють міжнаціональну ворожнечу та демонструють неповагу до української державності, повідомили у прес-службі партії.

УНП також звертається до Служби безпеки з вимогою «порушити кримінальну справу проти лідерів цих організацій, які майже відкрито фінансуються різними російськими державними та недержавними фондами».

«Виконавча влада досі не дослухалася до ініціатив УНП щодо контролю за антиукраїнською діяльністю і не ввела заборону на використання символіки іноземних держав, жодна українофобська організація досі не позбавлена реєстрації, незважаючи на те, що їх лідери навіть не приховують свою підконтрольність Кремлю, котрий щедро їх фінансує», - підкреслює голова Кримської УНП Олег ФОМУШКІН.

«Провина у тому, що українофоби Криму в святий для кожного українця день глумилися над українською символікою (чорні стрічки на державних прапорах у День Незалежності можна розцінювати виключно як наругу над державною символікою), лежить і на органах влади України, які занадто м`яко реагували на відродження російського шовінізму в Криму», - вважає він.

На переконання ФОМУШКІНА, «якщо Кабінет міністрів та СБУ навіть після такої наруги не заборонять антиукраїнські організації, то їх можна буде звинувачувати у сприянні розвитку українофобських організацій та у розпалюванні міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі».