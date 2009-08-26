Скільки землі сільськогосподарського призначення у кримських татар

Забезпеченість кримських татар землями сільськогосподарського призначення становить 1,45 га на одну особу, повідомила сьогодні прес-служба Державного комітету із земельних ресурсів.

«При розрахунку з урахуванням тих земельних ділянок, по яких надано дозвіл на складання проекту землеустрою, землезабезпеченість становить 1,69 га на особу», – мовиться у повідомленні.

У 2001 році середня забезпеченість ділянками становила 1 га на одну дорослу особу з числа репатріантів. У 2002 році цей показник становив 1,45 га, у 2003-му – 1,63 га, у 2004-му – 1,72 га, у 2005-му – 1,71 га, у 2006-му – 1,7056 га, у 2007-му та 2008 роках – 1,71 га земель.

На сьогодні у сільській місцевості кримської автономії проживає 720,9 тис. осіб, з них 574,5 тис. – доросле населення, у тому числі 19% – кримські татари.

«66,1% від усієї кількості дорослого населення з числа кримських татар одержали чи одержують земельні ділянки для власних потреб загальною площею 184,6 тис. гектар», – повідомляє Управління територіального планування використання земель Держкомзему.