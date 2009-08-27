Україна і Росія мають відновити діалог щодо маяків у Криму – експерт

Україна та Росія мають відновити міждержавний діалог щодо приналежності об’єктів навігації у Севастополі, вважає заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

Він заявив УНІАН: ситуація, що склалась з об’єктами морської навігації у Севастополі, є ненормальною. Експерт зазначив, що ці питання дійсно не врегульовані документами, на базі яких Чорноморський флот РФ перебуває на території України.

Враховуючи це, зауважив ЧАЛИЙ, подібні конфлікти потрібно вирішувати не за допомогою судових виконавців, а шляхом відновлення діалогу на рівні профільного підкомітету Комітету економічного співробітництва між Україною та Росією.

Експерт додав, що загострення трапляються вже не вперше, і зволікання з урегулюванням цих питань на міждержавному рівні справді можуть нести певну загрозу.