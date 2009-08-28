В Україні створюють базу даних жінок, які хочуть у політику

Український жіночий фонд готує базу даних жінок, які хочуть брати активну участь у політичному житті держави.

Активісти з Міжнародної мережі гендерної політики заповзялися підтримати залучення українських жінок до влади, розповіла Німецькій хвиліголова Українського жіночого фонду Наталя Карбовська.

Жінок-лідерок як з обласних та районних міст, так і з селищ запрошують подавати свої кандидатури до такої бази. Карбовська каже: «Це лише початок більшого проекту. Ідея полягає в тому, щоб активізувати українських жінок, аби ті були готовими брати участь у наступних парламентських виборах та виборах до місцевих органів влади. Спершу треба таких жінок знайти».

Лідерок, які відстоюватимуть гендерні питання в політиці, спеціально навчатимуть. Буде можливість брати участь у міжнародних заходах і обмінюватись досвідом з колегами за кордоном. Окрім належного фінансування, каже голова Жіночого фонду, жінкам часто не вистачає знань і відповідного іміджу в ролі політичного діяча.

Водночас працювати з партіями у Фонді особливого сенсу не бачать, вважають – переважно чоловіче керівництво партій важко буде переконати: «Навіть закон про ґендерну рівність не проходив слухання в комітеті через те, що там були пункти про квоти щодо жінок у Верховній Раді», – зауважує Карбовська.