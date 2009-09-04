У Джанкої госпіталізовано 144 дитини

Кількість госпіталізованих дошкільників у кримському місті Джанкой з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» зросла до 144.

«На 18 годину – 144 дитини», – повідомив телефоном кореспондента УНІАН перший заступник міністра охорони здоров`я Криму Сергій ГАВРИЛЕНКО.

За його інформацією, дитина, яка перебувала у важкому стані, зараз почувається краще. «Дитинчаті, стан якого був важкий, полегшало – тому (з 144 дітей) середньої важкості у нас 45 діточок, 99 дітей – стан легкий», – відзначив медик.

Йому важко сказати, скільки ще джанкойських дошкільнят може бути госпіталізовано в лікарню. «Скільки ще буде дітей – складно сказати, у когось, можливо, організм з більшим опором, у когось пройде, можливо, навіть безслідно», – сказав заступник міністра.

«Питання забезпечення ліками, розчинами і кадрами перебувають на контролі і не викликають тривоги», – додав ГАВРИЛЕНКО.

Першу дитину було госпіталізовано в лікарню о 8.00 3 вересня.

Медичні і санітарні служби провадять дослідження щодо з’ясування причин надзвичайної події.

За даними прокуратури Криму, виявлено порушення з боку «відповідальних осіб, які допустили надходження в дитсадки продуктів харчування без необхідних документів».