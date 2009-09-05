З лікарні почнуть виписувати дітей
12:30, 05 вересня 2009Крым
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Госпіталізовано більш як 170 дошкільнят
Кількість госпіталізованих дошкільнят у кримському місті Джанкой з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» становить більш як 170 осіб.
«Кілька годин тому була 171 дитина. Важких не було, здебільшого - легку», - повідомив телефоном кореспондентові УНІАН перший заступник міністра охорони здоров`я Криму Сергій ГАВРИЛЕНКО.
Можливо, вже сьогодні з лікарні почнуть виписувати частину дітей, стан яких значно покращився.
Перша дитина була госпіталізована о 8.00 3 вересня.
Медичні і санітарні служби проводять дослідження із встановлення причин події.
За фактом отруєння дітей порушено кримінальну справу.
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