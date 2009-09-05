32 дитини виписано з лікарні

32 дитини, які були госпіталізовані з отруєнням, виписано з лікарні у Джанкої.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, спостереження та лікування виписаних здійснюватиметься вдома під наглядом лікарів, медикаментами діти забезпечені. Батькам надано інформацію про спостереження, лікування вдома.

Загалом захворювання дітей з проявами гострого гастроентероколіту спостерігаються у вихованців 8 з 9 дитячих садочків міста Джанкой. В цих дитячих закладах виховується 1105 дітей.

Із попереднім діагнозом “гострий гастроентероколіт” були госпіталізовані 177 дітей віком від 1,9 до 7 років. Легкій перебіг захворювання мають 110 пацієнтів, середньої тяжкості - 67, тяжких немає. Лікування здійснюється у повному обсязі безоплатно, запасів медикаментів достатньо.

З усіх дитячих садочків, які відвідували госпіталізовані діти, обстежено співробітників та всіх дітей, відібрано для дослідження продукти, воду та змиви.

Працюють 33 мобільні бригади медичних працівників, які проводять огляди дітей вдома. Всіх дітей, що включені до планових оглядів, оглянуто фахівцями. Продовжується спостереження контактних осіб.

Перша дитина була госпіталізована вранці 3 вересня.

За фактом отруєння дітей порушено кримінальну справу.

У Джанкої з метою перевірки санітарно-епідемічної ситуації, що склалася, локалізації, стабілізації й ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює урядова комісія на чолі з міністром охорони здоров`я Василем КНЯЗЕВИЧЕМ.