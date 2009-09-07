Прикордонники надали допомогу севастопольцю, що зірвався зі скелі

Прикордонники надали допомогу 36-річному жителю Севастополя, який впав зі скелі.

Співробітники Севастопольського загону морської охорони отримали повідомлення про нещасний випадок напередодні ввечері, інформує прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

До місця події вийшов катер морської охорони. «Прикордонники виявили на каменях чоловіка, який потребував медичної допомоги. Його підняли на борт і доставили в розташування Севастопольського загону, де вже чекали медики «швидкої допомоги», - наголошується в повідомленні.

У севастопольця виявили багаточисельні переломи і струс головного мозку. Після надання першої допомоги його відправили до лікарні.