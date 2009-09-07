Одна людина загинула і четверо травмовані в ДТП в Криму
12:30, 07 вересня 2009Крым
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Зіткнулися автобус і легковик
Одна людина загинула і четверо травмовані в результаті зіткнення легкового автомобіля і автобуса в Криму.
Як повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції, аварія сталася у неділю в Сімферопольському районі.
Виконуючи обгін, ВАЗ виїхав на смугу стрічного руху, де врізався в автобус ГАЗ.
Загинула пасажирка легкового автомобіля - жителька Сімферополя.
Травми отримали водії транспортних засобів і дві пасажирки автобуса - мешканки Сімферополя і Кривого Рогу.
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