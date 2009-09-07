Одна людина загинула і четверо травмовані в ДТП в Криму

Одна людина загинула і четверо травмовані в результаті зіткнення легкового автомобіля і автобуса в Криму.

Як повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції, аварія сталася у неділю в Сімферопольському районі.

Виконуючи обгін, ВАЗ виїхав на смугу стрічного руху, де врізався в автобус ГАЗ.

Загинула пасажирка легкового автомобіля - жителька Сімферополя.

Травми отримали водії транспортних засобів і дві пасажирки автобуса - мешканки Сімферополя і Кривого Рогу.