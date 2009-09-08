Військово-морські навчання «Довіра» розпочалися у Криму

Військово-морські навчання “Довіра 2009” розпочалися сьогодні у Південній військово-морській базі (смт Новоозерне, Крим).

Як повідомили у прес-центрі командування українських ВМС, метою навчань є відпрацювання практичних дій з організації надання допомоги кораблю, що зазнав лиха.

Спостерігати за ходом навчань будуть представники флотів Болгарії, Румунії, Туреччини та ВМФ Російської Федерації.

У навчаннях "Довіра-2009" беруть участь морський тральщик “Черкаси”, пожежний катер “Євпаторія”, морський буксир “Ковель”, буксир “Новоозерне”, санітарний катер “Сокаль”, вертоліт Ка-27пр.

Заходи завершаться 9 вересня.

Документ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морський галузі на Чорному морі (документ ЗЗДБ) був підписаний у Києві у 2002 році болгарською, грузинською, румунською, російською, турецькою та українською сторонами.

Мета документу ЗЗДБ - покращення взаємовідносин держав-учасниць задля зміцнення процесу будівництва взаємної довіри та безпеки на Чорному морі.

Україна з 2008 року прийняла головування в рамках документа. Головуюча сторона повинна протягом наступного за роком головування року провести військово-морські навчання "Довіра" та організувати відвідування однієї зі своїх військово-морських баз представниками держав-учасниць.