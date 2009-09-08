Вчені просять Януковича вигнати з партії першого віце-спікера Криму

На наш е-mail надійшло звернення трьох українських вчених до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. Його просять показати першому віце-спікеру Криму Сергію ЦЕКОВУ «вихід у партійні двері».

«Шановний Вікторе Федоровичу!

Наявність опозиційних партій у будь-якій сучасній демократичній державі є першим показником функціонування громадянського суспільства та дієвим засобом протидії для виникнення і утвердження абсолютизму, тиранії та самодержавства.

Саме політична конкуренція між владною партією або коаліцією та опозицією дозволяє громадянам демократичних країн уникати політичних і соціальних потрясінь та кривавих революцій. Світова практика переконливо свідчить, що навіть жорстка політична конкуренція між впливовими партіями не веде до знищення самої країни та руйнації її економіки. Поки що у світі немає жодної країни, у якій би опозиційні сили працювали на її знищення або домагалися приєднання її до іншої держави. Політичні партії з такою антидержавницькою й руйнівною ідеологією вважаються антиконституційними, вони не мають майбутнього, підпадають під дію законів про державну зраду.

В древній історії людства відсутні також приклади, коли б народ та держава відмовлялися від своєї незалежності та добровільно віддавали свою землю будь-якому сусіду.

Наприкінці ХХ століття український народ, який упродовж кількох століть боровся за Незалежність, отримав унікальний історичний шанс відновити свою древню державність. І коли б політичні партії, які, мов гриби, виросли на українських теренах після розвалу імперського СРСР, були монолітні у державотворчому прагненні, сьогодні, через 18 років Незалежності, ми вже мали б могутню, процвітаючу Україну.

Вельми прикро, що і у середовищі Партії регіонів, яка утворювалась колись як конструктивна державотворча сила і лідери якої вже кілька разів перебували на найвищих щаблях влади, нині є багато безвідповідальних діячів, уражених небезпечним вірусом українофобії та антидержавництва.

Заступник голови Кримської організації Партії регіонів С.П. Цеков, який водночас є ще й першим заступником голови Верховної Ради автономії і очолює радикальну антиукраїнську та антидержавницьку організацію «Русскую общину Крыма», упродовж 18 років Незалежності України затято й несамовито воює проти нашої держави, паплюжить і ображає український народ, і як перший заступник голови ВР АР Крим ганьбить статус державного службовця вищого рангу.

Перелік подальших антиконституційних шабашів уже в незалежній Україні, організованих зазначеним «державним службовцем» та нині одним з керівників Кримської організації Партії регіонів, вражаючий. «Здобутки» цього українофоба добре відомі не лише у Криму, але і за його межами. Мабуть, про них знає і Служба безпеки України. Ми добре пам’ятаємо, що С. Цеков у доленосний для України час, у 1991 році, був одним з небагатьох депутатів ВР УРСР, хто голосував проти Акту Незалежності, а за антиконституційні дії та хуліганство в стінах Верховної Ради АР Крим ще у 1997 році його вже позбавляли депутатського мандату.

Пригрітий і обласканий Вашою політичною силою один з ідеологів кримського сепаратизму, скориставшись демократичними здобутками України, С. П. Цеков вже котрий рік збурює громадсько-політичну ситуацію на півострові. Апогеєм цієї руйнівної діяльності Вашого однопартійця, до того ж ще й державного службовця високого рангу, стало святкування 18-ї річниці Незалежності України. У той час як Ви, Вікторе Федоровичу, привітали український народ з великим державним святом, Ваш однопартієць та ще й заступник республіканської партійної організації С.П. Цеков назвав цю дату «днем огромной трагедии». Він не лише закликав кримське населення всіляко бойкотувати головне державне свято України, але й привів 24 серпня до Постійного Представництва Президента України знахабніло-войовниче юрбище своїх прихильників з гаслами «Долой бандеровскую самостійність», «Долой бандеро-галичанскую незалежность и ее холопов», «Украина – раковая опухоль на истории и территории Руси». А ще раніше, напередодні державного свята, він назвав Україну «выдуманным государством», таким же «выдуманным», на думку С.Цекова, є і український народ. Зазначимо, що отримуючи найвищий у країні статус державного службовця першого рангу, С.П. Цеков давав клятву вірно служити цьому, за його словами, «выдуманному народу» та «выдуманному государству». Як нам відомо, знахабнілий та аморальний чиновник не відмовився і від високої платні державного службовця, за його словами, «выдуманного государства».

Ми не станемо давати оцінку моральним аспектам особистості та діяльності Вашого однопартійця, оскільки такі чесноти у цього україноненависника відсутні на генетичному рівні. Але виникає цілком закономірне запитання: чому Ви, Вікторе Федоровичу, як лідер Партії регіонів та один з претендентів на посаду Президента України, до цього часу не дали політичної оцінки екстремістським та антидержавницьким діям і публічно не відмежувалися від відвертого сепаратиста та українофоба С.П. Цекова і не показали йому вихід у партійні двері?

Ваше тривале мовчання український виборець може розцінити як підтримку позиції та антиконституційних дій першого заступника Кримської організації Партії регіонів С.П. Цекова. Якщо це не так, то Вам необхідно публічно вибачитися перед українським народом і своїми виборцями за ганебні дії та заяви одного з очільників Кримської організації та очистити лави своєї партії від всіляких провокаторів та авантюристів. Ваше намагання стати Президентом України зобов’язує зробити цей рішучий і відповідальний крок. На нашу думку, очищення Партії регіонів від осіб, які її компрометують, стане індикатором державності як самої політичної сили, так мірилом того, чи маєте Ви право бути керманичем української держави.

Петро ВОЛЬВАЧ, голова Кримської філії Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, доктор філософії, академік УЕАН, дійсний член НТШ, заслужений діяч науки і техніки АР Крим.

Василь ЧИРВА, професор, доктор хімічних наук, заслужений працівник освіти і науки України.

Роман ЯРЕМІЙЧУК, професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, академік Російської академії природничих наук, дійсний член НТШ».

P.S. Якщо Сергій ЦЕКОВ хоче відповісти (письмово) на ці закиди, ми без змін надрукуємо це.