Троє росіян отримали травми в дорожній аварії у Криму

Петербуржці не поділили дорогу

Троє громадян Росії травмовані в результаті зіткнення двох автомобілів в західному Криму, повідомила сьогодні прес-служба державтоінспекції автономії. Аварія сталася напередодні на 56 кілометрі автодороги Сімферополь – Євпаторія. Водій автомобіля Chery – мешканець Санкт-Петербурга, виконуючи лівий поворот, скоїв зіткнення з машиною Mazda, що рухалася позаду у попутному напрямку. Травми отримали водій, пасажир і пасажирка «Мазди» – жителі селища Віллозі Ленінградської області.

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