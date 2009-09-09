Троє росіян отримали травми в дорожній аварії у Криму
11:16, 09 вересня 2009Крым
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Петербуржці не поділили дорогу
Троє громадян Росії травмовані в результаті зіткнення двох автомобілів в західному Криму, повідомила сьогодні прес-служба державтоінспекції автономії.
Аварія сталася напередодні на 56 кілометрі автодороги Сімферополь – Євпаторія.
Водій автомобіля Chery – мешканець Санкт-Петербурга, виконуючи лівий поворот, скоїв зіткнення з машиною Mazda, що рухалася позаду у попутному напрямку.
Травми отримали водій, пасажир і пасажирка «Мазди» – жителі селища Віллозі Ленінградської області.
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