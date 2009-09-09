В УНП переживають через українську мову в школах Криму

Міністерство освіти автономії свідомо перешкоджає освітньому процесу в класах з українською мовою викладання, вважає кримська організація Української народної партії.

За словами її голови Олега ФОМУШКІНА, «частина кримських школярів класів з українською мовою викладання не мають можливості повноцінно вчитися через гостру нестачу відповідних підручників, що триває з року в рік». «Таку проблему свідомо влаштовує Міністерство освіти АРК», - впевнений ФОМУШКІН, слова якого цитує прес-служба УНП.

За словами представника партії, «Міністерство освіти АРК не планує та своєчасно не замовляє підручники, яких не вистачає». «Мало того, - обурюється представник УНП, - заступник міністра освіти та науки АРК КАВРАЙСЬКИЙ надає в ЗМІ брехливу інформацію, що «у нинішньому році можна сказати, що підручниками на 100% забезпечені 1-8 класи».

«Але реальність показала, що класи з українською мовою навчання (окрім 9-х, для яких підручники ще друкуються, та 1-х класів) неповністю укомплектовані підручниками», - коментує ситуацію ФОМУШКІН.

На його думку, «відсутність підручників призводить до того, що учні класів з українською мовою викладання не мають можливості в школі повноцінно навчатися, а вдома - виконувати домашні завдання, що відбивається на успішності».

За його словами, «це є злочин відповідно ст. 5 Закону України «Про боротьбу з Корупцією», що кваліфікується наданням незаконної переваги за мовною ознакою». «Так, в Сімферополі, в школі № 38 вчителі примушують дітей виконувати домашні завдання за російськомовними підручниками, що можна кваліфікувати як примусову русифікацію етнічних українців та представників національних менших Криму», - вважає політик.

Кримська організація УНП вимагатиме від української влади навести лад в кримських школах та притягнути до відповідальності міністра освіти автономії Валерія ЛАВРОВА та голову Сімферопольського міського управління освіти Ірину ШИХОРЕВУ.