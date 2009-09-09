Уряд виділив 1,5 млн. грн. на ліквідацію наслідків отруєння дітей
Дані міністра охорони здоров’я
Український уряд виділив 1,5 млн. грн. на ліквідацію наслідків масового отруєння дітей у Джанкої, повідомив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.
«Джанкойський район відноситься до депресивних районів, тому їм необхідна додаткова допомога», - сказав КНЯЗЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.
Міністр уточнив, що виділені гроші буде спрямовано на надання допомоги, на придбання дезинфікуючих засобів.
КНЯЗЕВИЧ зазначив, що загалом виявлено 202 хворих дитини.
6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше таких проблем не було.
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування.
Молочний цех у Генічеську є дочерним підрозділом джанкойського сільгосппідприємства «Смарагдовий».