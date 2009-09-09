Уряд виділив 1,5 млн. грн. на ліквідацію наслідків отруєння дітей

Український уряд виділив 1,5 млн. грн. на ліквідацію наслідків масового отруєння дітей у Джанкої, повідомив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

«Джанкойський район відноситься до депресивних районів, тому їм необхідна додаткова допомога», - сказав КНЯЗЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

Міністр уточнив, що виділені гроші буде спрямовано на надання допомоги, на придбання дезинфікуючих засобів.

КНЯЗЕВИЧ зазначив, що загалом виявлено 202 хворих дитини.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше таких проблем не було.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування.

Молочний цех у Генічеську є дочерним підрозділом джанкойського сільгосппідприємства «Смарагдовий».