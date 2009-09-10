Спортпарад пройде у Севастополі

11 вересня в Севастополі пройде спортивний парад, присвячений Дню фізкультури і спорту, повідомив журналістам голова громадської організації ”Об`єднання підтримки та розвитку молоді і спорту в місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

За його словами, в параді візьмуть участь понад 70 спортивних федерацій і клубів міста, дитячо-юнацькі спортивні школи, вузи, ветерани спорту. Колона складатиметься з понад тисячі спортсменів.

Після закінчення параду на літній сцені Приморського бульвару ”Ракушка” розпочнеться спортивний концерт.