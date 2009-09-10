Президент вимагає розібратися з боргами і податками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Раді міністрів Криму забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами, установами та організаціями автономії усіх форм власності та недопущення виникнення боргу в подальшому.

Про це говориться в указі глави держави.

Крім того, ЮЩЕНКО просить Радмін передбачати у проектах бюджету Криму кошти на фінансування заходів регіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва (у тому числі - на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб`єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів).

Президент доручив вжити заходів щодо погашення суб`єктами господарювання автономії, які надають житлово-комунальні послуги, заборгованості за спожиті енергоносії.

Також він доручив Кабінету міністрів та Раді міністрів проаналізувати причини зростання у 2009 році податкового боргу суб`єктів господарювання автономії порівняно з іншими регіонами держави та розробити комплекс заходів щодо забезпечення своєчасної сплати податкових зобов`язань.