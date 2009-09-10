Керч вперше приймає зліт міст-героїв

Зліт міст-героїв Білорусі, Росії та України відбудеться 11-12 вересня в Керчі.

«Він проводиться, щоб жили традиції, щоб дітей виховувати в дусі патріотизму, щоб не забувалася справжня картина війни, оскільки зараз її перекроюють, переглядають», – сказала в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН начальник інформаційно-аналітичного відділу виконкому Керченської міськради Ірина КУЧМІНА.

Зліт проводиться вже в 17-й раз, місто-герой на сході Криму вперше приймає його в себе.

До Керчі з`їдуться делегації з 12 міст-героїв: Москви, Мінська, Києва, Одеси, Севастополя, Бреста, Новоросійська, Волгограда, Мурманська, Санкт-Петербурга, Тули й Смоленська.

Учасники зльоту оглянуть пам`ятники війни, зустрінуться з ветеранами, обговорять підготовку до святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Крім того, представники трьох країн планують прийняти звернення до президентів, щоб узаконити статус міста-героя на державному рівні.

Зліт співпав із святкуванням Дня міста – Керч відзначає 2609-річчя.