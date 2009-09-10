Москаля намагаються примусово позбавити депутатства

Регламентний комітет Верховної Ради, який очолює регіонал Олександр ЄФРЕМОВ, підготував документи про примусове позбавлення депутатства Геннадія МОСКАЛЯ, який нещодавно очолив кримську міліцію, про це у четвер повідомила прес-служба Партії регіонів.

"Він, як відомо, перебуває відразу в двох досить відповідальних іпостасях: парламентарія - члена фракції "НУ-НС" і керівника Головного управління МВС у Криму - заступника міністра внутрішних справ", йдеться у заяві.

Регіонали зазначили, що матеріали про примусове позбавлення МОСКАЛЯ депутатських повноважень перед їх направленням до Адміністративного суду повинен підписати голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

"Відповідь на питання, чи пройшов Володимир Михайлович (ЛИТВИН) тест на неухильне дотримання Конституції й законів України, або його позиція в цьому питанні є не більше ніж складовим елементом його передвиборної піар-кампанії, стане відома вже найближчим часом", - зазначили в Партії регіонів.

Раніше в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" МОСКАЛЬ заявив: схема Секретаріату і Партії регіонів полягає в тому, що як тільки його позбавляють депутатства, то президент відразу зупинить дію постанови про його призначення заступником міністра - начальником кримського главку МВС. "Тому я дотягну до того часу, поки президент втратить змогу скасувати те рішення", - сказав МОСКАЛЬ.

19 серпня уряд України призначив МОСКАЛЯ начальником ГУ МВС Криму - заступником міністра внутрішніх справ.

Термін на складання мандата має 20 днів i спливає 8 вересня.