Флагман Чорноморського флоту після нещодавнього НП готовий до бою

Головком Військово-Морського флоту РФ Володимир ВИСОЦЬКИЙ вважає, що в нещодавньому задимленні в одному з відсіків флагмана Чорноморського флоту - ракетного крейсера ”Москва” - винен екіпаж.

”Це провина особового складу, ми це визнаємо”, - сказав він журналістам у Калінінграді, передає РІА "Новости".

Головком зазначив, що у цієї НП ”не було жодних великих наслідків”. ”Пошкоджень немає, потерпілих немає, крейсер упродовж двох годин готовий до виходу в море і впродовж чотирьох годин - до бою”, - сказав ВИСОЦЬКИЙ.