Презентовано книгу про УПА в Криму

Книгу про комбатантів ОУН-УПА «Повстанчий Крим», що діяли на території півострова в 1941-1945 роках, презентували сьогодні в Севастополі.

Автор книги - лідер Севастопольської міської організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» і місцевої організації КУН Володимир ПРОЦЕНКО - під час презентації наголосив, що «в Криму знають один бік історії, а інший бік - цілком таємний», передає кореспондент УНІАН.

На думку ПРОЦЕНКА, вихід книги є «дуже важливим для Криму, щоб місцеві жителі знали, що тут існували ОУН і УПА, зокрема, три УПІвських загони бійців, одним з яких керував наш севастопольський провідник, сотник Василь Чмига, а також Кримський український революційний комітет з підготовки повстання». При цьому він додав, що такі комітети існували ще в 9 великих населених пунктах і селах півострова.

Крім того, як відзначив ПРОЦЕНКО, існувала «сильна господарська інфраструктура, потужний виробничий відділ, зокрема, універсальний магазин «Консул», хлібопекарня, кіоски, гончарне виробництво, майстерня української вишивки, художня, швейна майстерні, стіл допомоги». Існували також українські школа, український театр, церква.

Як зазначає автор, книга написана у жанрі повісті і є «наполовину документальна, а наполовину літературна», та ґрунтується на фактах цілком таємної архівної справи, а також на спогадах Людмили ШАРАФАН - доньки головного героя твору Володимира Шарафана (в кримській ОУН він очолював реферантуру з пропаганди та був одним з керівників українського комітету з підготовки збройного повстання). Вона була присутня на презентації.

За словами ПРОЦЕНКА, досі в Україні не було книг, які б розкривали очолювану УПА і ОУН визвольну боротьбу в Криму.

Книга видана у сімферопольському видавництві «Таврія».