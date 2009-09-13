Результати авторалі в Ялті

Український екіпаж у складі Олександра САЛЮКА-молодшого і Адріана АФТАНАЗІВА на автомобілі Mitsubishi Lancer Evolution став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally 2009, яке є етапом Кубка Європи з авторалі, 5-м етапом Чемпіонату України з ралі і Кубком Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційні результати перегонів оголосив голова організаційного комітету Prime Yalta Rally 2009, Президент Федерації автомобільного спорту України Євген ЧЕРВОНЕНКО.

Друге місце завоювали також українські гонщики Юрій ШАПОВАЛОВ і Кирило НЕСВІТ (Mitsubishi Lancer Evolution), а бронзу – українсько-турецький екіпаж у складі Антона КУЗЬМЕНКА і Ейтана ХАЛФОНА (Subaru Impreza).

Як зазначив ЧЕРВОНЕНКО, з 60 екіпажів до фінішу дійшли тільки 22.

Також він зауважив, що у неділю в перегонах взяв участь лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК. «У нас немає політики на ралі, ми запрошували всіх кандидатів у президенти, а прийняв наше запрошення тільки Арсеній Петрович. В екіпажі з гонщиком САЛЮКОМ-старшим, ЯЦЕНЮК взяв участь як штурман. Арсеній Петрович склав сьогодні іспит, тим паче, що штурману завжди важче ніж гонщику», – зазначив ЧЕРВОНЕНКО.

11 вересня з набережної Ялти вже в п`яте стартувало авторалі.

Загальна дистанція перегонів становила близько 600 км звивистих доріг гірського Криму з асфальтовим покриттям, з яких понад 230 км становили спеціальні ділянки, яким дано високу оцінку фахівцями Міжнародної автомобільної федерації.

У змаганнях брали участь екіпажи професійних гонщиків з Туреччини, Італії, Росії, Литви, Латвії, Румунії, Болгарії, Білорусі, Грузії, України та ін.

Організаторами ралі виступили Автомобільна федерація України, проект «Червоненко Racing» тощо.