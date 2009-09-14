У Ялті пройде турнір охоронців

Більше 20 команд з України, ближнього й далекого зарубіжжя візьмуть участь у міжнародному турнірі «Охоронець», який відбудеться з 20 по 23 вересня в Ялті.

«Це одинадцятий за ліком турнір, два перших проходили в Києві, останні дев`ять років турнір проводиться в Ялті», – повідомили в прес-службі ялтинської мерії.

Очікується, що в нинішніх змаганнях майстерність демонструватимуть 24 команди, 13 із них – українські.

Уперше в турнірі братиме участь жіноча команда під назвою «Солянка». «У її складі – дівчата з Росії, України, Білорусі», – зазначили в мерії.

Команди охоронців долатимуть смуги перешкод на автомобілі, шукатимуть вибухові пристрої в машинах, позмагаються у стрільбі, прийомах захисту під час пішого супроводу VIP-осіб, наданні медичної допомоги.