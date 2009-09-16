Лідер Російської громади Криму вийшов з Партії регіонів

Лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ ухвалив рішення про вихід з Партії регіонів, повідомила прес-служба організації.

Президія громади підтримала рішення її голови ЦЕКОВА, голови виконкому Олега СЛЮСАРЕНКА і члена президії Лариси ЧУЛКОВОЇ про вихід з ПР.

Президія громади розцінила рішення політради ПР про виключення Василя КИСЕЛЬОВА "як розправу над тими, хто створював Партію регіонів у Криму, хто зберігав її в найскладніші для партії 2004-2005 роки, розправу на догоду кон`юнктурникам", які зараз перебувають при владі в автономії.