Лідер Російської громади Криму вийшов з Партії регіонів
11:16, 16 вересня 2009Крым
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Реакція на Кисельова
Лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ ухвалив рішення про вихід з Партії регіонів, повідомила прес-служба організації.
Президія громади підтримала рішення її голови ЦЕКОВА, голови виконкому Олега СЛЮСАРЕНКА і члена президії Лариси ЧУЛКОВОЇ про вихід з ПР.
Президія громади розцінила рішення політради ПР про виключення Василя КИСЕЛЬОВА "як розправу над тими, хто створював Партію регіонів у Криму, хто зберігав її в найскладніші для партії 2004-2005 роки, розправу на догоду кон`юнктурникам", які зараз перебувають при владі в автономії.
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