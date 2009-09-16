Кримський спікер пропонує опонентам відмовитися від портфелів

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає від опонентів добровільно піти з керівних посад в уряді й парламенті автономії. Голова парламенту радить зробити це до того, як він скличе позачергову сесію.

«Ті, хто не хоче працювати на Крим, повинні піти у відставку до позачергової сесії, добровільно скласти повноваження голів комісій і міністерські портфелі», - сказав спікер журналістам.

Керівник кримського парламенту вважає ненормальним те, що деякі урядовці Ради міністрів і члени президії Верховної Ради Криму позиціонують себе як опозиціонери і критикують владу автономії. «Ті, хто перебуває у владі і критикує владу, кого вони мають на увазі?», - обурився ГРИЦЕНКО.

«Потрібно бути в чесній опозиції», - додав він.

Дату проведення позачергової сесії ГРИЦЕНКО не уточнив. Вона буде озвучена після консультацій з керівниками депутатських фракцій в парламенті.