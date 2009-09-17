Хлопець загинув від електроструму
15:00, 17 вересня 2009Крым
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Триває розслідування
20-річний хлопець загинув у результаті ураження електричним струмом на території непрацюючого Сакського хімічного заводу на заході Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла напередодні.
Двоє хлопців, 20-ти і 22-х років, прогулюючись в Саках уздовж моря, вирішили зайти на територію заводу.
Один з них зайшов на розподільну підстанцію (напруга 6 тис. вольт), де його уразило електрострумом. Товариш знайшов загиблого біля дверей підстанції і витягнув тіло звідти.
Триває розслідування.
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