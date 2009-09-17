Кисельов вирішив піти від Януковича

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ вирішив вийти з Партії регіонів.

«Офіційно і публічно заявляю про те, що я виходжу з Партії регіонів», - сказав КИСЕЛЬОВ сьогодні у Сімферополі.

Народний депутат мотивував своє «важке рішення» прагненням «зберегти єдність» кримських «регіоналів».

Між тим КИСЕЛЬОВ не має наміру добровільно залишати фракцію ПР у Верховній Раді України.

Також він не збирається залишати політичну діяльність. «Поза політикою я не буду», - сказав депутат.

КИСЕЛЬОВ поки що не знає, де стане в нагоді його «енергія», але запевняє, що не «перекинеться» на сторону опонентів. «Те, що я не буду з тими, проти кого відкрито і самовіддано воював, - це факт», - сказав депутат.

КИСЕЛЬОВ не виключає, що балотуватиметься на пост мера Сімферополя.

На днях президія політради ПР ухвалила рішення виключити КИСЕЛЬОВА з лав партії за нанесення шкоди її репутації і порушення положень і вимог статуту.

Крім того, президія вирішила відкликати КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР і достроково припинити його повноваження як керівника Кримської організації Партії регіонів.

Рішення виносяться на затвердження засідання політради ПР.