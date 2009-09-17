Росія заявила, що не ухиляється від консультацій щодо виведення ЧФ

Тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ заперечує, що Росія ухиляється від консультацій щодо виведення Чорноморського флоту з території України.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи згодний він із заявою в.о. міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ про те, що Росія ухиляється від консультацій щодо виведення ЧФ РФ з території України, В.ЛОСКУТОВ відповів: «Звичайно, ні. Процес іде».

«Чому ухиляється? Тільки сьогодні нас повідомили, що через кілька днів в Одесі пройдуть консультації щодо навігаційно-гідрографічного обладнання», - додав дипломат.

За його словами, зараз до Севастополя приїжджають представники Росії для переговорів, на яких обговорюватимуться конкретні питання щодо Чорноморському флоту. Він також нагадав, що існує підкомісія з питань функціонування Чорноморського флоту РФ Міждержавної українсько-російської комісії, засідання якої проходять відповідно до плану.

Довідка УНІАН. Відповідно до Великого морського договору, укладеного Україною і Росією 28 травня 1997 року, ЧФ РФ може залишатися у Криму до 28 травня 2017 року.

В.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ 5 вересня повідомив, що МЗС України запропонував Російській Федерації розпочати консультації щодо процедури виведення російського Чорноморського флоту, але конструктивної відповіді не одержав.

При цьому ХАНДОГІЙ визнав, що передбачений двосторонніми домовленостями момент виведення ЧФ РФ є ще досить віддаленим, однак нагадав, що завдання переміщення флоту є вкрай масштабним і вимагає ретельної підготовки.

Водночас він визнав наявність певного прогресу в процесі гармонізації умов перебування ЧФ РФ на українській території.