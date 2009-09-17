У Севастополі реставрували 5 із 37 фрагментів панорами Рубо

У Національному музеї оборони і визволення Севастополя працівники науково-дослідного реставраційного центру України закінчили реставрацію 5-го фрагмента панорами художника Франса Рубо «Штурм 6 червня 1855 року».

У роки Великої Вітчизняної війни радянським воїнам і працівникам музею вдалося врятувати 86 фрагментів панорами. Сюжетна лінія, батальні сцени відображені в 37 фрагментах, що зберігаються в Національному музеї оборони і визволення Севастополя.

Після війни радянські художники створили фактично нові полотнища панорами «Штурм 6 червня 1855 року», які відтоді складають основу одного з головних структурних підрозділів Національного музею оборони і визволення Севастополя - всесвітньо відомої «Панорами оборони Севастополя в 1854-1855 роках».

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник директора Національного музею оборони і визволення Севастополя Світлана КОСТЮЧЕНКО, на початку тижня на реставраційній раді музею фрагмент був прийнятий з оцінкою «відмінно».

За її інформацією, фрагмент називається «Юферов», його приблизні розміри - 8 метрів у довжину і трохи більше за 2 метри у висоту.

«В цілому, планова реставрація фрагментів панорами Франса Рубо, що збереглися і зберігалися у фондах музею, ведеться з 2005 року, коли ми вперше за 55 років, відтоді, як фрагменти з`явилися в музеї, за допомогою військовослужбовців Військово-морських Сил України - це була важка фізична праця - розмотали і розкотали фрагменти панорами що зберігалися у фондах музею (вони зберігаються на своєрідних валах, або, інакше кажучи, на спеціальних котушках), описали їх, заміряли, науково атрибутували і здійснили фотофіксацію», - сказала КОСТЮЧЕНКО.

Заступник директора зазначила, що реставрація здійснюється частково за рахунок власних коштів музею, а також за кошти держбюджету України (відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 липня 2006 року про стабільний соціально-економічний розвиток міста Севастополя до 2015 року).

КОСТЮЧЕНКО висловила сподівання, що реставраційні роботи продовжуватимуться: «Без державної підтримки це зробити буде дуже складно. І втішає те, що розуміння з боку держави є».

Також вона повідомила про запланований на 2010 рік вихід друком каталогу 37 фрагментів Франса Рубо до його панорами «Штурм 6 червня 1855 року». «Ми над ним зараз працюємо, каталог вже верстається, і незабаром він буде зданий в друкарню. Вихід каталогу буде приурочений до 105-річчя Панорами оборони Севастополя, яке ми святкуватимемо наступного року», - сказала заступник директора.

«Ми сподіваємося, що до нас приїде онука Франса Рубо - фрау Сільвія РУБО, що проживає нині в Мюнхені (Німеччина). Ми підтримуємо з нею тісний зв`язок, і вона до цього каталогу написала вступне слово», - додала КОСТЮЧЕНКО.