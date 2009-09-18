Переговори щодо ЧФ можуть бути розблоковані після виборів-2010

Після президентських виборів переговори щодо Чорноморського флоту РФ між Україною та Росією можуть бути розблоковані, таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення пострадянського зарубіжжя Олексій ВЛАСОВ.

«Залежно від підсумків виборів буде два можливі сценарії. Перший: якщо ситуація буде у виборчому плані достатньо сприятлива, тобто прийде до влади людина, яка готова з Москвою розмовляти нормальною мовою, і з якою Москва готова розмовляти нормальною мовою. Тоді можливий вихід на переговори по цій темі в більш прискореній динаміці», - сказав ВЛАСОВ.

«Якщо стане зрозуміло, що в Києві взагалі не готові до компромісів і поступок стосовно Москви, то ситуація буде заморожена. І лише в кінці за рік-півтора цей переговорний процес активізується, й сторони вийдуть на якесь консенсусне рішення тільки в останній момент», - додав він.

Водночас, експерт вважає, що Росія віддасть перевагу уповільненому переговорному процесу, а не радикальному рішенню питання Криму та своєї військової присутності на півострові.

«У радикальному сценарій зараз ніхто не зацікавлений», - переконаний ВЛАСОВ.